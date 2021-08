ICC Player Of The Month Awards For July 2021: Shakib Al Hasan 'प्लेयर ऑफ द मंथ' नामित, सूची में इन खिलाड़ियों का भी नाम

ICC Player Of The Month Awards For July 2021: शाकिब अल हसन ने पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश को सीरीज जीताने में अहम भूमिका निभाई थी.

ICC Player Of The Month Awards For July 2021: Shakib Al Hasan 'प्लेयर ऑफ द मंथ' नामित, सूची में

ICC Player Of The Month Awards For July 2021: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ के लिए खिलाड़ियों को नामित किया है. आईसीसी ने जुलाई महीने के लिए बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan), ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) और वेस्टइंडीज के हेडन वॉल्श जूनियर (Hayden Walsh Jr.) को नामित किया है. महिला वर्ग के लिए आईसीसी ने विंडीज की हेली मैथ्यूज (Hayley Matthews), पाकिस्तान की फातिमा सना (Fatima Sana) और विंडीज की स्टेफानी टेलर (Stafanie Taylor) के नाम नामित किए हैं. शाकिब ने पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश को सीरीज जीताने में अहम भूमिका निभाई थी. मार्श ने विंडीज के खिलाफ तीन वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली थी. उन्होंने टी20 में 219 रन बनाए और आठ विकेट लिए थे. लेग स्पिनर हेडन ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैच खेले जहां उन्होंने सात विकेट लिए. टी20 सीरीज में भी उन्होंने पांच मैचों में 12 विकेट लिए. हेली ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा और दो विकेट भी लिए. हेली को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया. फातिमा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज थीं जबकि कप्तान स्टेफानी ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से टीम को जीत दिलाने में योगदान निभाया.