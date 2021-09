ICC Player Of The Month: जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी तक सीरीज में कुल 16 विकेट ले चुके हैं. वह शृंखला में अब तक सर्वाधिक विकेट झटकने वाले भारतीय हैं. जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट में नौ विकेट लिए, जिसके बाद दूसरे मुकाबले में उन्होंने मोहम्मद शमी के साथ नौंवे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी की.

बुमराह को सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. इस भारतीय तेज गेंदबाज को अगस्त महीने के ‘आईसीसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है.

बुमराह के अलावा पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी भी नामांकित हैं. महिला वर्ग में थाईलैंड की नत्ताया बूचाथाम, आयरलैंड की गैबी लुईस और ऐमियर रिचर्डसन को नामांकन मिला है.

The nominees for the ICC Men’s #POTM for August 2021 have been revealed!

Find out which players made it to the list, and don’t forget to cast your vote 🗳️ https://t.co/FBb5PMqMm8

— ICC (@ICC) September 6, 2021