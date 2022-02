ICC Test Championship Points Table (2021-23): न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पारी और 276 रन से मात दी. इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 2 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम महज 95 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 482 रन बनाकर 387 रन की लीड हासिल कर ली. साउथ अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 41.4 ओवर ही खेल सकी और 111 रन पर सिमट गई.

अंकतालिका पर नजर डालें, तो श्रीलंका दोनों मैच जीतकर शीर्ष पर काबिज है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 86.66 जीत प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 4 मैच जीते हैं, जबकि 1 मुकाबला ड्रॉ खेला है.

तीसरे पायदान पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, जिसने अब तक 3 मैच जीते हैं, जबकि 1 मुकाबला गंवाया है. साउथ अफ्रीका चौथे स्थान पर है, जिसका जीत प्रतिशत 50 है. साउथ अफ्रीका ने 2 मैच जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले हारे हैं.

