ICC Test Championship Points Table 2021-23: साउथ अफ्रीका ने भारत (IND vs SA) को टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात दी है. केप टाउन में जीत के लिए 212 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मेजबान टीम ने मुकाबले के चौथे दिन 7 विकेट से जीत हासिल कर ली. सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम को टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया को एक पायदान का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम भारत से आगे निकल गई.

अंकतालिका पर नजर डालें, तो श्रीलंका 2 जीत के साथ शीर्ष पायदान पर हैं. इस टीम ने अब तक कोई भी मुकाबला गंवाया नहीं है. वहीं ऑस्ट्रेलिया 83.33 जीत प्रतिशत के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है. ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के शुरुआती तीनों मैच जीते हैं, जबकि चौथा मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था.

South Africa’s brilliant series win has placed them nicely in the latest #WTC23 standings 📈 pic.twitter.com/SJkLtZVpUS

— ICC (@ICC) January 14, 2022