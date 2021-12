ICC Test Rankings: आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne), टॉम लैथम (Tom Latham) समेत शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) और काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) को जबरदस्त फायदा हुआ है. बल्लेबाजों की फेहरिस्त में जो रूट (Joe Root), जबकि गेंदबाजों में पैट कमिंस (Pat Cummins) शीर्ष पर काबिज हैं. बल्लेबाजों में रोहित शर्मा (5वें) और विराट कोहली (छठे) अपने स्थान पर बने हुए हैं. गेंदबाजों में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर काबिज हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक पायदान गिरकर 10वें स्थान पर पहुंच चुके हैं.

पहला टेस्ट खेलकर ‘मैन ऑफ द मैच’ रहे श्रेयस अय्यर 105 और 65 रन की पारियां खेलकर बल्लेबाजी रैंकिंग में 75वें स्थान पर हैं. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल छह पायदान चढ़कर 66वें और रिद्धिमान साहा नौ पायदान चढकर 99वें स्थान पर हैं. रविंद्र जडेजा गेंदबाजों की सूची में दो पायदान चढ़कर 19वें स्थान पर हैं. वह ऑलराउंडर्स की सूची में भी दूसरे स्थान पर हैं. अश्विन हरफनमौलाओं में तीसरे और बल्लेबाजों में 79वें स्थान पर हैं.

Afridi, Jamieson, Latham and Karunaratne on the charge 👊

All the latest changes in the @MRFWorldwide Test player rankings 👉 https://t.co/sBZWT92hhH pic.twitter.com/4dHZoUV67z

— ICC (@ICC) December 1, 2021