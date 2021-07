ICC World Test Championship 2021–2023: भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे चक्र की शुरुआत अगस्त से होने जा रही है. भारत को अगले दो वर्षों में तीन दौरे करने हैं. इस नए चक्र में भी टीम इंडिया, पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं खेलेगी. नियमों के अनुसार विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) कैलेंडर में नौ देशों को अपनी पसंद के छह देशों के खिलाफ खेलना है. विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2021-2023 चक्र में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के बजाय श्रीलंका से खेलेगी. टीम 2017 के शुरूआती डब्ल्यूटीसी चरण के दौरान वेस्टइंडीज से भिड़ी थी.

भारतीय टीम चार अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला से डब्ल्यूटीसी अभियान शुरू करेगी. टीम को दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी करना है फिर उसे नवंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उसकी ही सरजमीं पर श्रृंखला खेलनी है.

इंग्लैंड के खिलाफ उसके मैदानों पर श्रृंखला के अलावा सबसे बड़ी श्रृंखला अपनी सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले साल सितंबर से नवंबर के शुरू में होगी. इनके अलावा भारत इस साल नवंबर में दो टेस्ट मैचों के लिये न्यूजीलैंड और फरवरी से मार्च 2022 तक श्रीलंका की मेजबानी करेगा.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि डब्ल्यूटीसी के दूसरे चक्र के दौरान जीत दर्ज करने पर 12 अंक, ड्रॉ पर चार अंक और मैच टाई होने पर छह अंक दिये जाएंगे. आईसीसी ने आगे कहा कि जीते गये अंकों के प्रतिशत का उपयोग 2021-23 के चक्र में स्थानों का निर्धारण करने के लिये किया जाएगा.

इससे पहले प्रत्येक टेस्ट श्रृंखला के लिये 120 अंक तय किये गये थे, जिससे असमानता पैदा होती थी क्योंकि दो टेस्ट मैचों की एक श्रृंखला में एक टेस्ट जीतने पर टीम को 60 अंक मिल जाते थे जबकि पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में एक मैच जीतने पर केवल 24 अंक मिलते थे.

