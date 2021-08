ICC World Test Championship Points Table 2021-2023: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पारी और 76 रन से मिली करारी शिकस्त का भारत को भारी नुकसान हुआ है. टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की प्वाइंट्स टेबल (ICC World Test Championship Points Table) में पहले स्थान से लुढ़ककर सीधे तीसरे पायदान पर आ चुकी है, जबकि पाकिस्तान (Pakistan) ने बड़ा उलटफेर करते हुए पहला स्थान अपने नाम कर लिया है.

2021-2023 के सेशन में अब तक पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, भारत और इंग्लैंड 2-2 टेस्ट मुकाबले खेल चुका है, जिसमें इन सभी टीमों ने 1 हारा, जबकि 1 मैच जीता है, लेकिन पर्सेंटेज ऑफ प्वाइंट में पाकिस्तान, भारत से काफी आगे है, जिसके चलते भारत तीसरे स्थान पर खिचक चुका है.

बता दें कि इंग्लैंड ने भारत को हेडिंग्ले में खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन शनिवार को पारी और 76 रनों से हराकर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली.

भारत की पहली पारी 78 रन पर सिमटी थी जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 रन बनाकर 354 रनों की बढ़त ली थी. लेकिन भारतीय टीम दूसरी पारी में 278 रन पर ऑलआउट हो गई और उसे पारी की हार की शर्मिदगी झेलनी पड़ी.

भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने 189 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से सर्वाधिक 91 रन बनाए. इंग्लैंड की तरफ से ओली रॉबिंसन ने पांच विकेट और क्रैग ओवरटोन ने तीन विकेट लिए जबकि जेम्स एंडरसन और मोइन अली को एक-एक विकेट मिला.

India lose eight wickets on the morning of day four to set up an England victory by an innings and 76 runs!#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/qmnhRc14r1 pic.twitter.com/8sEWj8z1ZW

— ICC (@ICC) August 28, 2021