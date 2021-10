India vs Australia, ICC Mens T20 World Cup Warm-up Matches: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी ग्राउंड (ICC Academy Ground, Dubai) पर वार्म अप मैच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से रौंद दिया. इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिससे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की फजीहत हो गई. रोहित शर्मा किसी और ने नहीं, बल्कि साथी खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli) ने ही शर्मिंदा करवा दिया.

दरअसल रोहित शर्मा खुद टॉस के लिए उतरे और उन्होंने बताया कि विराट कोहली को आराम दिया गया है. रोहित शर्मा ने कहा कि विराट कोहली समेत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद कोहली मैदान पर फील्डिंग के लिए पहुंच गए.

विराट कोहली ने मैदान ना सिर्फ फील्डिंग सेट की, बल्कि 2 ओवर गेंदबाजी भी कर ली. इस दौरान उन्होंने 12 रन दिए, लेकिन कोई विकेट अपने नाम नहीं कर सके. सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा को खूब ट्रोल किया गया.

Rohit at toss said virat is rested and now virat is bowling, fielding and even captaining the side. 😆#WarmUpMatches #IndvAus pic.twitter.com/R9Bc8F3RGP

— Aman (@onlykohli_) October 20, 2021