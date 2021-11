IND vs NZ, 1st T20I: कड़ी टक्‍कर के बाद भारत को मिली जीत, Rohit Sharma बोले- हर वक्‍त पावर हिटिंग काम नहीं

IND vs NZ T20: जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले (India vs New Zealand, 1st T20I) के दौरान टीम इंडिया (Team India) ने जीत के साथ शुरुआत की. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की टीम को आखिरी ओवर में कड़ी टक्‍कर के बाद महज पांच विकेट से जीत मिली. कप्‍तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद बताया कि उन्‍हें कुछ क्रिकेटर्स की कमी खली. शुरुआत में वो इस मैच को आसान मान कर चल रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं. कड़ी टक्‍कर के बाद टीम इंडिया को जीत प्राप्‍त हुई.

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टिम साउदी (Tim Southee) की कप्‍तानी वाली कीवी टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए. मार्टिन गप्टिल ने 42 गेंदों पर 70 और मार्क चेपमैन ने 50 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने 40 गेंदों पर 62 और रोहित शर्मा ने 36 गेंदों पर 48 रन बनाए.

IND vs NZ T20: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने मैच के बाद कहा ,‘‘ हमने जितना सोचा था, यह उतना आसान नहीं रहा. इससे खिलाड़ियों को सबक मिला कि क्या करना चाहिये और हर समय पावर हिटिंग काम नहीं आती. एक कप्तान के तौर पर मैं खुश हूं कि हम जीत गए. कुछ खिलाड़ियों की कमी खली लेकिन दूसरे खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला. गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी जिन्होंने न्यूजीलैंड को 180 के पास जाने से रोक दिया जो एक समय मुमकिन लग रहा था.’’