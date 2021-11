India vs New Zealand 1st Test: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट की पहली पारी में 345 रन बनाए. टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 111.1 ओवरों का सामना ही कर सकी. टीम इंडिया को खराब शुरुआत के बाद सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में फैंस का दिल जीत लिया. अय्यर ने टेस्ट करियर की पहली पारी में शतक जड़ा.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 21 के स्कोर पर मयंक अग्रवाल के रूप में पहला झटका लगा. अग्रवाल (13) रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद शुभमन गिल ने चेतेश्वर पुजारा के साथ दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम को संभाला.

गिल ने 6 बाउंड्री की मदद से 52 रन की पारी खेली. उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 26, जबकि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 35 रन टीम के खाते में जोड़े. भारत 145 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा चुका था.

