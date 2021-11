India vs New Zealand 1st Test: भारत-न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में (Green Park Stadium, Kanpur) में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके दूसरी दिन भारतीय टीम 345 रन पर सिमट गई. भारत की पारी में कुल 4 छक्के लगे, जिसमें एक सिक्स उमेश यादव (Umesh Yadav) के बल्ले से निकला. निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आकर इस खिलाड़ी ने नाबाद 10 रन की पारी खेली.

उमेश यादव ने 110.5 ओवर में काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा. 10वें नंबर के लिए बल्लेबाजी करने उतरे उमेश यादव ने क्रीज पर खड़े-खड़े आसानी से गगनचुंबी छक्का लगा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को पहली पारी में 345 रन बनाए. अपने पहले टेस्ट में शतक जमाने वाले श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए. भारतीय टीम दूसरे सत्र में छह रन ही जोड़ सकी, जबकि लंच तक स्कोर आठ विकेट पर 339 रन था. विपक्षी टीम की ओर से टिम साउदी ने सर्वाधिक 5 शिकार किए. उनके अलावा काइल जैमिसन ने 3, जबकि एजाज पटेल ने 2 विकेट अपने नाम किए.

Umesh Yadav never forget to hit six in test 😁🔥#INDvsNZ #INDvNZ #NZvIND

pic.twitter.com/728Zipuye4

— CRICKET VIDEOS 🏏 (@AbdullahNeaz) November 26, 2021