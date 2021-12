India vs New Zealand, 2nd Test: भारत के खिलाफ मुंबई में दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. एजाज ने भारत की पहली पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम किए. इसी के साथ एजाज टेस्ट में यह कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए. एजाज ने 47.5 ओवर में 119 रन दिए. इस दौरान उन्होंने 12 मेडन ओवर भी निकाले.

एजाज पटेल से पहले इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ने टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम किए थे. जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर में यह कमाल किया था. उन्होंने 51.2 ओवर में 53 रन देकर दस विकेट लिए थे, जबकि कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में फरवरी 1999 में 26.3 ओवर में 74 रन देकर दस शिकार किए थे.

अपने टेस्ट करियर का 11वां मैच खेल रहे एजाज पटेल ने इससे पहले पारी के पांच विकेट लेने का कमाल दो बार किया था. मुंबई में भारत के खिलाफ उन्होंने 110वें ओवर में अंतिम दो शिकार किए. दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने जयंत यादव का कैच लपका, जबक पांचवीं गेंद पर रविंद्र ने मोहम्मद सिराज का कैच भी पकड़ लिया.

Incredible achievement as Ajaz Patel picks up all 10 wickets in the 1st innings of the 2nd Test.

He becomes the third bowler in the history of Test cricket to achieve this feat.#INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/5iOsMVEuWq

— BCCI (@BCCI) December 4, 2021