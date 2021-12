India vs New Zealand, 2nd Test Day 3: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया जीत से 5 विकेट दूर है. मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने मेहमान टीम को जीत के लिए 540 रन का विशाल टारगेट दिया, जिसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 140 रन बनाए हैं. कीवी टीम लक्ष्य से अभी 400 रन दूर है.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने पहली पारी में 325 रन बनाए. मयंक अग्रवाल ने 17 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 150 रन की पारी खेली, जबकि अक्षर पटेल ने 52 रन जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से सभी 10 विकेट एजाज पटेल के नाम रहे.

इसके जवाब में न्यूजीलैंड पहली पारी में महज 62 रन पर सिमट गई, जिसके साथ टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 263 रन की लीड हासिल कर ली. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमीसन ने सर्वाधिक 17 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके.

