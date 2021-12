IND vs NZ, 2nd Test: Ajaz Patel की गेंद पर 'क्लीन बोल्ड' हुए Ravichandran Ashwin, रिव्यू मांगकर

India vs New Zealand, 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. भारतीय टीम की पहली पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने ना सिर्फ फैंस, बल्कि अंपायर और कमेंटेटर्स को भी हैरत में डाल दिया. यह ऐसा मामला था, जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो. दरअसल ये वाकया मुकाबले के दूसरे दिन का है, जब न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने 71.4 ओवर में रिद्धिमान साहा (27) को आउट किया. इसके बाद रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) बल्लेबाजी के लिए उतरे और पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए.

एक तरह कीवी खिलाड़ी विकेट मिलने का जश्न मानने लगे, वहीं दूसरी ओर रविचंद्रन अश्विन ने तुरंत डीआरएस ले लिया. इसे देखकर सभी हैरानी में पड़ गए. किसी को समझ नहीं आया कि आखिर अश्विन ऐसा क्यों कर रहे हैं?

Ashwin shocked,Typical Dismissal and What a spell from Ajaz Patel seriously Man… Jeez, Gonna miss Jadeja here on such Track for sure.#testcricket #IndiaVsNewZealand #IndvsNZtest pic.twitter.com/iBrIfUL3ZL — Abhishek (@CricketWithAbhi) December 4, 2021

हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ. रविचंद्रन अश्विन आउट ही पाए गए और उन्होंने ‘गोल्डन डक’ के साथ पवेलियन लौटना पड़ा. अश्विन के रिव्यू लेने पर कई क्रिकेट फैंस ने सवाल भी खड़े कर दिए. सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है.

Ashwin took a review after getting bowled 😭😭, kya banda hai ye 😭 — Himanshu shekar sahani (@shekar_sahani) December 4, 2021

Define overconfidence – Ashwin trying to review a clean bowled#AjazPatel — dekh tamasha democracy ka (@sabscamhai420) December 4, 2021

Ashwin ne bold ko review kiya lmao😭🤣🤣 — substitute cricketer. (@thirdd_umpire) December 4, 2021

Ashwin anna tried to review the decision for the clean bowled 😭😭 — say  (@saychee79182273) December 4, 2021

Ashwin taking review on bowled 😂😂😂😂 — Kunal Bhansali (@Kunalbhansali24) December 4, 2021