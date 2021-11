Rohit युग में भारत आज खेलेगा पहला मैच, कहा- हमें अन्‍य देशों की रणनीति देखने की जरूरत नहीं...

IND vs NZ Live: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में टी20 सीरीज (New Zealand Tour of India) की शुरुआत होने जा रही है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के लिए नियमित रूप से टी20 कप्‍तान के तौर पर ये पहली चुनौती है. वहीं, राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भी इस सीरीज के साथ टीम इंडिया (Team India) के मुख्‍य कोच की भूमिका में पहली बार नजर आएंगे. मैच से एक दिन पहले रोहित शर्मा ने कहा कि भारत को किसी अन्‍य देश की रणनीति को देखकर उसके मुताबिक ढलने की जरूरत नहीं है. टीम इंडिया लंबे समय से इस प्रारूप में अच्‍छा प्रदर्शन करती आ रही है.

भारत का प्रदर्शन बीते टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के दौरान खास अच्‍छा नहीं रहा है. भारत को सुपर-12 स्‍तर से ही हार के बाद वापस लौटना पड़ा. वहीं, न्‍यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में फाइनल तक का सफर तय किया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा, “टीम इंडिया ने टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन हम आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए. हमने टीम के रूप में अच्छा खेला और अच्छा प्रदर्शन किया है. हम टीम में कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए. हमें बस एक अच्छी टीम तैयार करनी है, जो हमारे लिए बेहतर होगा.”

IND vs NZ Live: रोहित शर्मा ने आगे कहा, “केन विलियमसन के सीरीज में न होने से न्यूजीलैंड के अन्य खिलाड़ियों की योजना पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा.” बता दें कि न्‍यूजीलैंड को भारत दौरे पर तीन टी20 और दो टेस्‍ट मैच खेलने हैं. इस सीरीज के दौरान विराट कोहली को आराम दिया गया है. विराट कीवी टीम के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट मैच से वापसी करेंगे. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पूरी टेस्‍ट सीरीज से आराम दिया गया है.