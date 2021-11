India vs New Zealand, 3rd T20I: भारत-न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens, Kolkata) स्टेडिय में सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. पहला मुकाबला 5, जबकि दूसरा 7 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में 2-0 से लीड बना रखी है. ऐसे में न्यूजीलैंड सम्मान बचाने के लिए मुकाबले में उतरी है. रोहित शर्मा ने सीरीज के तीनों मुकाबलों में टॉस अपने नाम किया है. भारतीय टीम में केएल राहुल और रविचंद्रन अश्विन के स्थान पर ईशान किशन और युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया है.

जयपुर और रांची में जीतने के बाद भारतीय टीम श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है लेकिन ‘क्लीन स्वीप’ करने के लिये ईडन गार्डन से बेहतर जगह नहीं हो सकती. दुनिया भर में अनेक निजी लीगों के कारण द्विपक्षीय टी20 शृंखलाओं की चमक कम हो रही है, लेकिन विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद सीरीज को 3-0 से जीतने से भारत के जख्मों पर मरहम लगेगा.

