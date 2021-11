IND vs NZ T20: रोहित के पास आज वो‍ कीर्तिमान बनाने का मौका जो धोनी-विराट भी नहीं कर पाए

IND vs NZ T20, Records, Head to Head: भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें आज जब कोलकाता के ईडन गार्डन में आमने-सामने होंगी तो रोहित शर्मा के सामने वो कीर्तिमान बनाने का मौका होगा जो पहले पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और विराट कोहली (Virat Kohli) भी नहीं बना पाए हैं. भारत की टीम इस वक्‍त सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना चुकी है. यहां से वो सीरीज में हार नहीं सकते हैं. हालांकि टीम इंडिया के पास इस वक्‍त मौका है कि वो कीवियों का सूपड़ा साफ कर दें. ऐसा होना संभव भी है क्‍योंकि जिस तरह की फॉर्म में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल (KL Rahul) इन दिनों नजर आ रहे हैं उसे देखते हुए ईडन गार्डन में भारत की जीत की कल्‍पना करना गलत नहीं होगा.

अगर रोहित शर्मा के धुरंधरों ने टिम साउदी की कप्‍तानी वाली न्‍यूजीलैंड की टीम को हरा दिया तो वो अपने घर पर कीवियों को टी20 फॉर्मेट में क्‍लीन स्‍वीप करने वाले पहले भारतीय कप्‍तान बन जाएंगे. ये वो उपलब्‍धि है जिस तक आज से पहले विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं पहुंच पाए हैं.

रिकॉर्ड बुक (IND vs NZ Records)

रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो भारत दौरे पर न्‍यूजीलैंड की टीम ने केवल तीन बार टी20 सीरीज खेली है. पहली बार साल 2012 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी में टीम इंडिया कीवियों के खिलाफ खेली थी. यह दो मैचों की सीरीज थी जिसपर मेहमानों ने 1-0 से कब्‍जा किया था. इसके बाद साल 2017 में भारत विराट कोहली की कप्‍तानी में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में खेला. इस बार तीन मैचों की सीरीज में भारत को जीत मिली. विराट कोहली ने 2-1 के साथ सीरीज का अंत किया था. अब साल 2021 में रोहित शर्मा की टीम न्‍यूजीलैंड की मेजबानी कर रही है. ऐसे में शुरुआती दो मुकाबले जीतने के बाद रोहित शर्मा की टीम के पास न्‍यूजीलैंड को अपने घर पर क्‍लीन स्‍वीप करने का पहला मौका है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs NZ Head to Head India vs New Zealand)

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ये दोनों टीमें टी20 फॉर्मेट में कुल 19 बार आमने सामने आई हैं. इस दौरान नौ मैचों में न्‍यूजीलैंड और आठ मैचों में भारत को जीत मिली है. दो मैचों का नतीजा नहीं निकल सका. अगर रोहित शर्मा आज का मैच जीतने में सफल होते हैं तो भारत इस फॉर्मेट में कीवियों के बराबर नौ मुकाबले जीत जाएगा.