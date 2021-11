IND vs NZ T20I Live Updates 2nd T20I: रांची के मैदान पर भारत का शानदार रिकॉर्ड, आज सीरीज जीतेगा भारत !

IND vs NZ, T20I: जयपुर में न्‍यूजीलैंड को पटखनी देने के बाद आज रांची के जेएससीए ग्राउंड पर कीवी टीम का मुकाबला भारत से होना है. अगर आज भारत जीत दर्ज (India vs New Zealand, T20I) करता है तो वो सीरीज अपने नाम कर लेगा. हालोंकि टिम साउदी की कप्‍तानी वाली न्‍यूजीलैंड की टीम सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना चाहेगी. आइये हम आपको बताते हैं कि रांची के स्‍टेडियम में भारत का रिकॉर्ड कैसा है.

महेंद्र सिंह धोनी के गृह नगर रांची में साल 2016 में पहली बार कोई अंतरराष्‍ट्रीय मैच (IND vs NZ T20 Live Score) खेला गया था. मैदान में भारत का सामना श्रीलंका से हुआ. इस टी20 मुकाबले को भारत ने 69 रनों से आसानी से जीत लिया था. इसके बाद साल 2017 में दूसरी बार इस पिच पर टी20 मैच हुआ. इस बार भारत का सामना टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 जीतने वाली टीम ऑस्‍ट्रेलिया से था. भारत ने इस मैच को भी नो विकेट से आसानी से अपने नाम कर लिया था. मतलब साफ है कि भारत ने इस मैदान पर खेले गए दोनों टी20 मुकाबलों में आसान जीत दर्ज की थी.

IND vs NZ 2nd T20I: वैसे तो टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में भारत की टीम रांची के इस मैदान पर हारी (IND vs NZ T20I Live Updates) नहीं है लेकिन अगर वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो यहां 2016 में ही न्‍यूजीलैंड ने भारत को रांची में 19 रनों से मात दी थी. रोहित शर्मा एंड कंपनी इस मैच को जीतकर 2016 में मिली हार का बदला लेना जरूर चाहेगी.