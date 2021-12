मुंबई टेस्‍ट में भले ही (IND vs NZ Test) भारत की टीम 372 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में सफल रही हो लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्‍यादा चर्चा में मुंबई में जन्मे कीवी गेंदबाज एजाज पटेल (Ajaz Patel) हैं, जिन्‍होंने पहली पारी के दौरान भारत के सभी 10 बल्‍लेबाजों को आउट कर दिया था. इस शानदार प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) और एजाज पटेल के बीच सोशल मीडिया पर मजेदार चर्चा देखने को मिली. सहवाग द्वारा एजाज की तारीफ करने के बाद इस स्पिनर ने उस पुराने किससे को याद किया जब वो नेट गेंदबाज हुआ करते थे.

दो दिन पहले वीरेंद्र सहवाग ने एजाज पटेल (Ajaz Patel) की तारीफ करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था, “एक पारी में सभी 10 विकेट निकालना टेस्‍ट क्रिकेट में सबसे मुश्किल चीज है. यह दिन आपको अपने जीवन में हमेशा याद रहेगा. मुंबई में पैदा होकर यहीं आपने इतिहास बना दिया है. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई.”

Waqt ki aadat hai , badalta zaroor hai. What you have achieved in Mumbai is extra-ordinary so much so that India ki jeet se jyada aapke charche hain. May you achieve ever more success and good luck. https://t.co/yqA34WOGZG

