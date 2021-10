India vs Pakistan T20 World Cup 2021: भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्‍तान ने किया 12 सदस्‍यीय टीम का ऐलान

Pakistan 12 Men Squad for Match Against India in T20 World Cup 2021: भारत के खिलाफ होने वाले टी20 विश्‍व कप 2021 के मुकाबले से एक दिन पहले पाकिस्‍तान ने अपनी 12 सदस्‍यीय टीम का ऐलान कर दिया है. बाबर आजम की कप्‍तानी वाली पाक टीम रविवार को भारत के खिलाफ उतरेगी. पाकिस्‍तान की टीम अबतक छह बार टी20 विश्‍व कप में भारत के खिलाफ खेली है. हर बार पड़ाेसी देश को हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्‍तान की टीम में मोहम्‍मद रिजवान विकेटकीपर की भूमिका में नजर आएंगे.

भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्‍तान की 12 सदस्‍यीय टीम

1) बाबर आजम (कप्‍तान)

2) मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर)

3)फखर जमान

4) मोहम्मद हफीज

5) शोएब मलिक

6) आसिफ अली

7) इमाद वसीम

8) शादाब खान

9) हसन अली

10) शाहीन अफरीदी

11) हारिस रऊफ

12) हैदर अली