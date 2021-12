South Africa vs India, 1st Test: विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीता है. भारत इसी के साथ यहां टेस्ट जीतने वाला पहला एशियाई देश बन चुका है. कोहली की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका में दो टेस्ट मैच जीते हैं. कोहली की अगुवाई में टीम के इस प्रदर्शन से बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) काफी खुश हैं.

बीसीसीआई अध्यक्ष ने भारत की जीत की सराहना करते हुए कहा कि वह परिणाम से बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं. भारत के पूर्व कप्तान ने कहा कि मौजूदा सीरीज में विराट कोहली की अगुवाई वाली इस टेस्ट टीम को हराने के लिए दक्षिण अफ्रीका को अपनी पूरी ताकत से खेलना होगा.

गांगुली ने ट्विटर पर लिखा, “टीम इंडिया के लिए शानदार जीत .. नतीजे से बिल्कुल भी हैरान नहीं .. इस श्रृंखला को हराने के लिए एक कठिन टीम होगी .. दक्षिण अफ्रीका को ऐसा करने के लिए अपनी खाल से खेलना होगा .. नए साल का आनंद लें.”

Great victory for Team India ..not surprised by the result at all…will be a hard team to beat this series..South africa will have to play out of their skins to do that ..enjoy the new year @bcci

