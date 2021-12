South Africa vs India, 1st Test: भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दिलाने में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) का बड़ा योगदान रहा. केएल राहुल मैच के एकमात्र शतकवीर रहे, जिन्होंने पहली पारी में 123 रन बनाए. इस खिलाड़ी को मुकाबला का ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया. केएल राहुल के प्रदर्शन से पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) खासा प्रभावित हैं. उन्होंने केएल राहुल की तुलना हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) से कर दी है.

मोहम्मद कैफ ने ट्वीट किया, “केएल राहुल मुझे राहुल द्रविड़ की याद दिलाते हैं. सदा निस्‍वार्थ टीम मैन. सलामी बल्‍लेबाज, अतिरिक्‍त विकेटकीपर, देर से आने वाले बल्‍लेबाज, विश्‍वसनीय स्लिप फील्‍डर, संकट प्रबंधक और कप्‍तान इन वेटिंग. शादी, पार्टी के ऑर्डर भी लेते हैं.”

KL Rahul reminds me of Rahul Dravid. Always a selfless team man. Opener, spare wicket-keeper, late-order batsman, reliable slip-fielder, crisis manager and captain-in-waiting. Party, shaadi ke order bhi lete hein.

