Rishabh Pant becomes fastest to 100 dismissal in Test Cricket: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत ने मंगलवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी सेंचुरियन टेस्‍ट में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया. पंत भारत के लिए सबसे तेजी से 100 बल्‍लेबाजों को विकेटकीपिंग (स्‍टंप और कैच) के माध्‍यम से आउट करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्‍होंने 26 मैचों की 50 पारियों में अपने 100 विकेट पूरे किए. इस दौरान उन्‍होंने 92 बल्‍लेबाजों को कैच और 8 बल्‍लेबाजों को स्‍टंप आउट किया.

खासबात ये है कि रिषभ पंत से पहले केवल पांच भारती विकेटकीपर ही टेस्‍ट क्रिकेट में 100 या इससे अधिक बल्‍लेबाजों को आउट कर चुके हैं. इस फेहरिस्‍त में 294 विकेट के साथ महेंद्र सिंह धोनी सबसे आगे हैं. उन्‍होंने 90 मैचो की 166 पारियों में ये कारनामा किया. सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में इस वक्‍त सैय्यद करमानी दूसरे, किरन मौरे तीसरे नैन मोंगिया चौथे और रिद्धिमान साहा पांचवें स्‍थान पर हैं.

