India vs South Africa 1st Test Day-3: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी सेंचुरियन टेस्‍ट मैच के तीसरे दिन एक तरफ मैदान पर धड़धड़ विकेट गिरने के कारण दोनों ही टीम के बल्‍लेबज निशाने पर रहे. वहीं, दूसरी ओर मैच का प्रसारण कर रहे स्‍टार स्‍पोर्ट्स को भी फैन्‍स ने आड़े हाथों ले लिया. दरअसल, मैच का दूसरा दिन बुरी तरह से बारिश से प्रभावित रहा. सोमवार को एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी. पहले दो सेशन धुलने के बाद अंपायरों ने दिन का खेल रद्द करने की घोषणा कर दी थी.

बारिश के चलते ही स्‍टार स्‍पोर्ट्स के एक कैमरे में नमी आ गई. इस कैमरे का इस्‍तेमाल प्रसारण के दौरान लगातार होता रहा. जब भी इस कैमरे की फुटेज दिखाई जाती तो पिक्‍चर साफ नजर नहीं आती. यही वजह है कि फैन्‍स ने स्‍टार स्‍पोर्ट्स को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया और तरह तरह के कमेंट किए.

One of your camera has moisture on its lens. Please clear it! Waiting for it be done since today’s play started. #INDvsSA @StarSportsIndia @DisneyPlusHS pic.twitter.com/StswBCT5U3

— Manpreet Singh (@Manpreet_51) December 28, 2021