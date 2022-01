IND vs SA- Cheteshwar Pujara बोले- चौथे दिन पिच दिखाएगी कमाल भारत को मिलेगी जीत

IND vs SA 2nd Test @Johannesburg Cheteshwar Pujara Hopeful To Win This Match: जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) की टीम कमाल करती दिख रही है. भारत ने उसके सामने 240 रन का लक्ष्य रखा है और अफ्रीकी टीम ने 2 विकेट गंवाकर 118 रन जोड़ लिए हैं. वह जीत से सिर्फ 122 रन ही दूर है, जबकि उसके कप्तान डीन एल्गर (46*) रन बनाकर एक छोर पर डटे हुए हैं. लेकिन भारतीय टीम की यहां से अभी भी जीत की आस बरकरार है.

तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने कहा कि वान्डरर्स की पिच मैच के चौथे दिन अपना कमाल दिखाएगी और तब हमारे गेंदबाज उन्हें आउट करने के लिए तैयार होंगे. भारत को यह टेस्ट जीतने के लिए अब 122 रन बचाने हैं, जबकि मेजबान टीम के पास 8 विकेट सुरक्षित हैं.

बाहर से यह मैच भले साउथ अफ्रीका के पक्ष में जाता दिख रहा हो लेकिन भारत के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) की और भारतीय टीम की नजर से देखें तो उसे यहां अपनी जीत का पूरा चांस दिख रहा है.

पुजारा ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा, ‘यह बल्लेबाजी के लिए चुनौतीपूर्ण पिच है और हमारे पास बोर्ड पर पर्याप्त रन हैं. यह स्थिति अभी संतुलित है. हालांकि हमने आज बहुत ज्यादा विकेट हासिल नहीं किए. लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि यह पिच कल (मैच के चौथे दिन) और खराब होगी.’

अफ्रीकी टीम के कप्तान डीन एल्गर (Dean Elgar) यहां साहसिक पारी खेलते दिखाई दिए हैं. उन्होंने 121 गेंदों का सामना कर सिर्फ 46 रन बनाए हैं, जिसमें 2 ही चौके शामिल हैं. लेकिन वह भारतीय तेज गेंदबाजों की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों को शरीर पर झेल रहे हैं. उन्हें दर्द का सामना करना पड़ रहा है लेकिन वह अपने इरादे से टस से मस नहीं हो रहे हैं. पुजारा ने उम्मीद जताई कि हमारे गेंदबाज मैच के चौथे दिन की शुरुआत में ही उन्हें आउट कर लेंगे.

पुजारा ने कहा, ‘जिस अंदाज में वह बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे यह अहसास हो रहा है कि जल्दी ही स्लिप में एक कैच आने वाला है. वह हर बार बहुत रन बनाते हैं और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं. उम्मीद है वह जल्दी ही आउट होंगे. उनके पास एक अलग प्रकार की तकनीक और स्वभाव है. लेकिन वह रन बनात हैं और हमें उन्हें जल्दी ही आउट करना होगा.’