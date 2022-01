South Africa vs India, 2nd Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्बर्ग में जारी दूसरे टेस्ट में भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) कुछ खास नहीं कर सके. इस मैच में पंत महज 17 रन ही बना सके. पंत दूसरी पारी में खाता तक नहीं खोल सके. दूसरी इनिंग में आउट होने से ठीक पहले रिषभ पंत साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी से भिड़ गए, जिसके बाद वह बल्लेबाजी के लिए दौरान खुद पर काबू नहीं रख सके.

जब रिषभ पंत अपना गार्ड ले रहे थे, तो रॉसि वेन डर डुसैन (Rassie van der Dussen) ने एक कैच को लेकर उनके कुछ कहा. इस पर रिषभ पंत ने जवाब दिया- “अपना मुंह बंद रखो.” इसके कुछ देर बाद रिषभ पंत अपना आपा खोल बैठे और कगीरो रबाडा (Kagiso Rabada) की गेंद पर विकेटकीपर काइल वेरेन (Kyle Verreynne) को अपना कैच थमा बैठे.

रिषभ पंत इस पारी में महज 3 गेंदों का सामना ही कर सके. वह अपना खाता तक नहीं खोल पाए. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बाद से रिषभ पंत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने 13 पारियों में 19.23 की औसत से महज 250 रन अपने नाम किए हैं.

रिषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में जिस तरह आउट हुए, उससे फैंस खासा निराश हैं. सोशल मीडिया पर पंत को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है. पवेलियन लौटते वक्त रिषभ पंत अपना बल्ला दीवारी पर मारते नजर आए.

