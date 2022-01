भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) साउथ अफ्रीका के खिलाफ (IND vs SA ODI) मैच के दौरान 65 रन बनाकर आउट हुए. भले ही वो एक बार फिर शतक से चूक गए हों लेकिन इसके बावजूद टीम में उनका योगदान काफी अहम है. यह मैच विराट की बेटी वमिका (Vamika Kohli) की पहली तस्‍वीर सामने आने के चलते भी काफी चर्चा में है. वमिका एक साल की हो चुकी है. विराट और उनकी पत्‍नी अनुष्‍का एक साल तक बेटी के चेहरे को फैन्‍स से दूर रखने में सफल रहे. पहली बार इस मैच के दौरान ही वमिका का चेहरा सामने आया है. ऐसे में फैन्‍स के कमेंट आना तो अनिवार्य है.

विराट कोहली के फैन्‍स ने वमिका की तस्‍वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर काफी मजेदार कमेंट किए. कुछ फैन्‍स का ये तक कहना है कि बेटी वमिका पापा की जेरोक्‍स कापी है. दोनों की चेहरा हू-ब-हू एक जैसा है. आइये हम आपको ऐसे ही कुछ कमेंट से रू-ब-रू कराते हैं.

Cuttiee #Vamika Xerox copy of @imVkohli ❤️ pic.twitter.com/b4azWKDSkf

Like father. Like Daughter. pic.twitter.com/ztAyp9uC3D

Vamika has kohli face cuts from this angle ❤❤ pic.twitter.com/wIYyOO6sDV

— Fanatic (@TheSandeepTweet) January 23, 2022