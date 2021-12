India vs South Africa: Rohit Sharma बने सीमित ओवरों के कप्तान, Ajinkya Rahane के हाथ से निकली टेस्ट की उपक

Rohit Sharma New Test Vice Captain and ODI Captain: भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तानी को लेकर कई नए बदलाव सामने आए हैं. सीमित ओवरों की कप्तानी अब विराट कोहली (Virat Kohli)के हाथ से निकल गई है. सिलेक्शन कमेटी ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ (India vs South Africa) टीम का चयन करते हुए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को सफेद बॉल (वनडे और टी20) का कप्तान नियुक्त किया है. इसके अलावा खराब फॉर्म में चल रहे अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) टेस्ट टीम का हिस्सा तो हैं लेकिन उनके हाथ से अब इस फॉर्मेट की उपकप्तानी छिन गई है. चयनकर्ताओं ने यह जिम्मेदारी भी रोहित शर्मा को दी है.

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर 26 दिसंबर से 3 टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज करेगी. इस सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने 18 सदस्यीय टीम का चयन किया है. भारत A के लिए साउथ अफ्रीका में अनाधिकृत टेस्ट सीरीज खेलने गए हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) की सीनियर टेस्ट टीम में वापसी हो गई है. इसके अलावा टेस्ट टीम की कमान विराट कोहली के ही हाथ में सुरक्षित है.

https://twitter.com/BCCI/status/1468577752953483264?s=20

तीन मैचों की यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के नए साइकल का हिस्सा है.

भारत की टेस्ट टीम: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), आर. अश्विन, जयंत यादव, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज.

18 सदस्यीय इस टीम के अलावा नवदीप सैनी, सौरभ कुमार, दीपक चाहर और अरजान नागवासवाला को स्टैंडबाई खिलाड़ियों के तौर पर जगह मिली है.

इसके अलावा इन चार खिलाड़ियों को रवींद्र जडेजा, शुबमन गिल, अक्षर पटेल और राहुल चाहर को चोटिल होने के चलते टीम में जगह नहीं मिली है.

https://twitter.com/BCCI/status/1468577644656484360?s=20

चयनकर्ताओं ने फिलहाल वनडे टीम की घोषणा नहीं की है. लेकिन उन्होंने सीमित ओवरों के फॉर्मेट में रोहित को कप्तान सौंप कर अपना नजरिया साफ कर दिया है. भारत को साल 2022 में टी20 वर्ल्ड कप और साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है. चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि वह अब सफेद बॉल फॉर्मेट में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम की योजनाएं तैयार करना चाहते हैं.