साउथ अफ्रीका दौरे पर (India vs South Africa Test) एक दिन पहले तक फ्लॉप नजर आ रहे ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) का जलवा जोहान्‍सबर्ग टेस्‍ट के दूसरे दिन देखने को मिला. शार्दुल ने चार में से तीन विकेट अपने नाम कर मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है. पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक साउथ अफ्रीका का स्‍कोर एक विकेट के नुकसान पर 35 रन था लेकिन दूसरे दिन लंच से पहले आधे घंटे के दौरान शार्दुल ठाकुर ने तीन अफ्रीकी बल्‍लेबाजों को आउट कर दिया. यही वजह है कि इस वक्‍त सोशल मीडिया पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर सबसे ज्‍यादा ट्रेंड कर रहा है.

शार्दुल (Shardul Thakur) ने सबसे पहल 39वें ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्‍तान डीन एल्‍गर को चलता किया. वो विकेट के पीछे रिषभ पंत के हाथों लपके गए. इसके बाद 43वें ओवर में उन्‍होंने अर्धशतक बनाकर खेल रहे कीगन पीटरसन 62(118) मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करवाया. नए बल्‍लेबाज रासी वान डर डूसन भी ज्‍यादा देर बल्‍लेबाजी नहीं कर पाए. वो भी विकेट के पीछे रिषभ पंत को कैच दे बैठे.

Just Came to know that we need a FIRE BRIGADE VEHICLE in South Africa as LORD SHARDUL THAKUR is on 🔥!!! #INDvsSA pic.twitter.com/l2T4B7vpIH

