IND vs SA Test Live: आकाश चोपड़ा ने Ajinkya Rahane को मौका मिलने पर जताई हैरानी, अजीत अगरकर बोले...

सेंचुरियन में खेले (India vs South Africa, Test) जा रहे टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने शानदार फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को बाहर बैठाने का फैसला लिया. उनके स्‍थान (IND vs SA Test) पर अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) को टीम में जगह दी गई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ (India Tour of South Africa 2021-22) रहाणे को मौका दिए जाने पर पूर्व सलामी बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) और पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) ने हैरानी जताई. उनका कहना है कि टीम मैनेजमेंट ने विदेशों में शानदार रिकॉर्ड के आधार पर शायद रहाणे को मौका दिया है.

आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्‍टार स्‍पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करते वक्‍त आकाश चोपड़ा ने कहा, “श्रेयस अय्यर प्‍लेइंग इलेवन में जगह नहीं ना पाए. आपने अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) को चुना है. मुझे लगता है कि ये उन्‍हें आखिरी बार मौका दिया गया है. इस उम्‍मीद के साथ की सब कुछ ठीक हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उनके लिए बड़ा मैच होने वाला है.”

कमेंट्री बॉक्‍स में बैठे अजीत अगरकर ने भी आकाश चोपड़ा का साथ दिया. उन्‍होंने कहा, “रहाणे ने मुंबई में खेला गया भारत का आखिरी टेस्‍ट मैच मिस किया था. बताया गया कि उन्‍हें चोट लगी है. लिहाजा आप कह सकते हैं कि उन्‍होंने वापसी की है. वो एक अनुभवी बल्‍लेबाज है और इन परिस्थितियों में काफी अच्‍छा प्रदर्शन कर चुके हैं. हालांकि मैं आकाश के साथ जाऊंगा. मैं होता तो हुनमा विहारी या श्रेयस अय्यर में से किसी एक को चुनता.”

आकाश ने कहा, “हमने पांच गेंदबाजों को चुना है. मेरा मानना है क‍ि हमें तीन ही गेंदबाजों के साथ उतरना चाहिए था. हमारे टॉप बल्‍लेबाजों का औसत बीते एक डेढ़ साल में 30 से ज्‍यादा का नहीं रहा है. मुझे लगता है कि एक अतिरिक्‍त बल्‍लेबाज के साथ उतरा जा सकता था.”