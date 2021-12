IND vs SA Test: विराट एंड कंपनी ने आज सुबह मुंबई से भरी उड़ान, 26 दिसंबर को होगा पहला टेस्‍ट

साउथ अफ्रीका दौर के लिए (India Tour of South Africa 2021-22) आज सुबह टीम इंडिया (Team India) ने मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ ली है. अफ्रीका के दौरे पर भारत (IND vs SA Test) को मेजबानों के खिलाफ तीन टेस्‍ट और इतने ही वनडे (IND vs SA ODI) मुकाबले खेलने हैं. हालांकि कोरोना के नए ओमिक्रोन वेरिएंट को देखते हुए इस सीरीज को एक सप्‍ताह के लिए आगे टालना पड़ा. जिसके चलते अब चार मैचों की टी20 सीरीज काे रद्द कर दिया गया है. भारत को साउथ अफ्रीका में पहला टेस्‍ट मैच आज से 10 दिन बाद 26 दिसंबर से खेलना है. भारत से निकलने से एक दिन पहले टेस्‍ट कप्‍तान विराट कोहली मीडिया से मुखातिफ हुए और उन्‍होंने तमाम विवादों पर पूर्ण विराम लगाने का प्रयास किया.

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले ये साफ कर दिया कि उन्‍हें रोहित शर्मा के नेतृत्‍व में वनडे सीरीज खेलने में कोई दिक्‍कत नहीं है और ना ही उन्‍होंने आगामी वनडे सीरीज से अपना नाम वापस लिया है. मीडिया में बीते कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि विराट कोहली बेटी के जन्‍मदिन के कारण रोहित शर्मा के नेतृत्‍व में वनडे सीरीज का हिस्‍सा नहीं बनेंगे. विराट ने साफ कर दिया कि वो वनडे सीरीज खेलने जा रहे हैं. उन्‍होंने कभी बीसीसीआई को ऐसा करने के लिए पत्र नहीं लिखा है.

प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान विराट कोहली ने वनडे कप्‍तानी से हटाए जाने के पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बताया. उनका कहना है कि आठ दिसंबर को साउथ अफ्रीका दौरे के‍ लिए चयन समिति की बैठक हुई. इस बैठक से 90 मिनट पहले चयन समिति ने उनसे संपर्क किया. शुरुआत में टेस्‍ट टीम को लेकर चर्चा हुई. कॉल काटने से पहले अंतिम लाइन में मुख्‍य चयनकर्ता ने बताया कि उन्‍हें वनडे की कप्‍तानी से हटाया जा रहा है.