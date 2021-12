भारत के साउथ अफ्रीका दौरे से (India Tour of South Africa 2021-22) पहले विराट कोहली (Virat Kohli) को वनडे क्रिकेट से कप्‍तानी से हटाए जाने का विवाद गहराता ही जा रहा है. विराट कोहली ने बीसीसीआई को यह जानकारी दी है कि वो बेटी के जन्‍मदिन के चलते वनडे सीरीज के दौरान उपलब्‍ध नहीं रह पाएंगे. वहीं चोट के चलते रोहित शर्मा (Rohit Sharma) टेस्‍ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में मोहम्‍मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उनका कहना है कि विराट के पास क्रिकेट से ब्रेक लेने का पूरा हक है लेकिन जिस समय यह सब हुआ है उससे रोहित शर्मा से उनके विवाद की खबरों को बल मिलता है.

मोहम्‍मद अजहरुद्दीन ने ट्विटर पर लिखा, “विराट कोहली ने जानकारी दी है कि वो वनडे सीरीज के लिए उपलब्‍ध नहीं हो पाएंगे. रोहित शर्मा आगामी टेस्‍ट सीरीज के दौरान उपलब्‍ध नहीं रहेंगे. क्रिकेट से ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है लेकिन समय सही होना चाहिए था. इससे इस बात को बल मिलता है कि दोनों के बीच झटड़ा है. दोनों में से कोई भी पक्ष खेल के अन्‍य प्रारूप को छोड़ना नहीं चाहता है.”

Virat Kohli has informed that he’s not available for the ODI series & Rohit Sharma is unavailable fr d upcoming test. There is no harm in takin a break but d timing has to be better. This just substantiates speculation abt d rift. Neither wil be giving up d other form of cricket.

— Mohammed Azharuddin (@azharflicks) December 14, 2021