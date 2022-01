IND vs SA- करियर में दूसरी बार सबसे धीमा खेल रहे Virat Kohli, सिर्फ 32 के स्ट्राइक रेट से जड़ा पचासा

Second Slowest Fifty For Virat Kohli In Test Cricket: भारतीय रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) केपटाउन टेस्ट में साउथ अफ्रीकी (IND vs SA) गेंदबाजों से अकेले लोहा लेते दिख रहे हैं. विराट ने अपनी इस पारी में हाफ सेंचुरी जड़ दी है और वह दूसरे छोर से 5 विकेट गिरने के बाद भी टीम के लिए एक छोर संभाले हुए हैं. हालांकि विराट इस पारी में काफी धीमा खेल रहे हैं. उन्होंने यहां अपने करियर की दूसरी सबसे धीमी हाफ सेंचुरी अपने नाम की है. कप्तान कोहली ने अपनी पारी की 158वीं गेंद पर डुआने ओलीवर को चौका जड़कर अपने टेस्ट करियर 28वीं हाफ सेंचुरी पूरी की.

साल 2011 में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले विराट अपने करीब 11 साल लंबे टेस्ट करियर में दूसरी बार इतना धीमा खेलते दिखाई दिए हैं. विदेशी पिचों पर तो यह पहला मौका है, जब कप्तान कोहली इतनी धीरज भरी पारी खेल रहे हैं. इस हाफ सेंचुरी को पूरा करने के लिए उन्होंने 50 में से 34 रन बाउंड्री से बटोरे. विराट ने इस अर्धशतकीय पारी के दौरान 7 चौके और एक छक्का जमाया. यानी बाकी के 16 रन बनाने के लिए रन मशीन कोहली ने 150 गेंदें खर्च की हैं.

https://twitter.com/ICC/status/1480902017828614144?s=20

बता दें विराट के बैट से पिछली 5 पारियों के बाद यह हाफ सेंचुरी निकली है. इससे पहले उन्होंने पिछले साल ओवल टेस्ट में 50 रन बनाए थे. उनकी धीमी पारियों की अगर बात करें तो उन्होंने अब तक की सबसे धीमी पारी नागपुर में खेली थी. तब वह इंग्लैंड के खिलाफ 13 दिसंबर 2012 को नागपुर टेस्ट में खेल रहे थे.

https://twitter.com/BCCI/status/1480901364217614342?s=20

नागपुर टेस्ट में विराट कोहली ने 171वीं गेंद पर हाफ सेंचुरी जमाई थी. इस पारी के दौरान उन्होंने अपना शतक भी पूरा किया था. तब उन्होंने 34.91 के स्ट्राइक रेट 103 रन बनाए थे. तब यहां उन्होंने अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक जमाया था.

इस बार विराट कोहली के फैन्स नवंबर 2019 से ही उनसे शतक की आस लगाए हुए हैं. टेस्ट क्रिकेट में कुल 27 शतक अपने नाम कर चुके विराट कोहली बीते 25 महीने से कोई शतक नहीं जड़ पाए हैं. हालांकि इस बार वह बहुत फोकस दिखाई दे रहे हैं और उनके फैन्स को आस है कि कोहली आज केपटाउन के मैदान में शतक का सूखा खत्म करेंगे.