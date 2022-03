India vs Sri Lanka, 1st Test: श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में जब विराट कोहली (Virat Kohli) उतरे, तो ये उनके लिए खास मौका था. कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं. वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी हैं. विराट कोहली चाहते हैं कि ‘अगली पीढ़ी’ इस तथ्य से प्रेरणा ले कि वह बेहद व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच तीनों प्रारूपों में खेलने के बावजूद यह उपलब्धि हासिल कर पाए.

विराट कोहली से पहले सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह और इशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इस स्टार क्रिकेटर को शुक्रवार को मोहाली में उनके 100वें टेस्ट के मौके पर सम्मानित किया. कोहली ने यहां श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उतरकर यह उपलब्धि हासिल की.

मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद कोहली ने कहा, ‘‘वर्तमान समय में हम तीनों प्रारूपों और आईपीएल में जितना क्रिकेट खेल रहे हैं उसे देखते हुए अगली पीढ़ी मेरे से यह सीख ले सकती है कि मैंने शीर्ष प्रारूप में 100 मैच खेले.’’

