India vs Sri Lanka, 1st Test: विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ 4 मार्च से शुरू होने जा रहे टेस्ट मैच में उतरेंगे, तो ये उनके लिए बेहद खास होगा. विराट कोहली भारत की ओर से अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, जिसके लिए फैंस काफी उत्सुक हैं. खुद महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने विराट कोहली (Virat Kohli) की तारीफ की है.

सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के 100वें टेस्ट पर उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मैदान पर ‘शानदार’ उपलब्धि के अलावा क्रिकेटरों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने की काबिलियत उनकी असली सफलता रही है.

पूर्व कप्तान कोहली अपना 100वां टेस्ट खेलने के लिये तैयार हैं जो श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में दो मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट होगा. सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई डॉट टीवी से कहा, ‘‘कितनी शानदार उपलब्धि. मुझे याद है जब मैंने पहली बार आपके बारे में सुना था, जब हम 2007-08 में ऑस्ट्रेलिया में थे.’’

The Master Blaster @sachin_rt congratulates @imVkohli on his milestone.

Listen in to that special anecdote from 2011.#VK100 pic.twitter.com/nDPsLDq3Fr

— BCCI (@BCCI) March 3, 2022