Virat Kohli का 100वां टेस्ट- बड़ी पारी से चूके तो बोले- स्कोर की चिंता नहीं

IND vs SL- Virat Kohli on His 100th Test: अपने 100वें टेस्ट की पहली पारी में 45 के स्कोर पर आउट होने वाले विराट कोहली (Virat Kohli) ने दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा कि वह बड़ी पारी से चूकने से चिंतित नहीं हैं. क्योंकि विराट मानते हैं कि वह अच्छा खेल रहे हैं और खेल को आगे बढ़ाने के लिए यही चीज कारगर है. विराट ने इस मौके पर कहा कि अपना 100वां टेस्ट खेलते हुए उन्हें पहले टेस्ट जैसी बेचैनी भी थी और वह ‘नर्वस’ थे लेकिन शतक न बनाने का उन्हें मलाल नहीं है.

जब मीडिया ने पूछा कि बड़ी पारी नहीं खेल पाने के कारण क्या वह अपनी प्रक्रिया में बदलाव करना चाहते हैं, इस पर उन्होंने कहा, ‘मेरी तैयारी वैसी ही है, जैसी हमेशा रही है. जब तक मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं, मुझे चिंता नहीं है. हम रिकॉर्ड और उपलब्धियों को लेकर उतावले रहते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगा मानो मेरा पहला टेस्ट है. मुझे बेचैनी हो रही थी और काफी नर्वस भी था.’ उन्होंने हालांकि स्वीकार किया कि अब अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में बदलना होगा. विराट ने कहा, ‘मेरी शुरुआत अच्छी थी और यूं आउट होने का दुख है. मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था. बतौर बल्लेबाज निराशा होती है. हमारी कोशिश हमेशा बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की रहती है.’

कोहली ने कहा कि कोरोना काल में अपने खेल पर काम करने का समय ही नहीं मिल पाता. उन्होंने कहा, ‘यह हालात ऐसे नहीं है कि खेल से अलग रहकर उस पर काम किया जा सके. तीनों प्रारूप और आईपीएल में इतने लंबे समय तक खेलना कठिन था. मुझे गर्व है कि मैने अपने शरीर को इसके अनुकूल बनाया.’

