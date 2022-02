IND vs SL- T20I सीरीज से पहले श्रीलंका को झटका, Wanindu Hasaranga फिर से कोरोना पॉजिटिव

IND vs SL T20i Series 2022- Wanindu Hasaranga To Miss T20i Series Due To Covid 19- भारत के खिलाफ टी20 और टेस्ट सीरीज खेलने आई श्रीलंका (IND vs SL T20i Series) की टीम को टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले एक बार फिर झटका लगा है. उसके स्टार ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) एक बार फिर कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं. हसरंगा जब, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, तब पिछले सप्ताह भी वह कोविड- 19 पॉजिटिव पाए गए थे. इसके बाद अब भारत में भी उनका तय प्रोटोकॉल के तहत दोबारा टेस्ट हुआ तो वह फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं.

24 वर्षीय इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने हाल ही आईपीएल के 15वें सीजन के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में 10.75 करोड़ रुपये की कीमत चुका कर अपने खेमे में किया है. वह इस लीग में श्रीलंका के सबसे महंगे क्रिकेटर हैं.पिछले साल जब भारतीय टीम शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर गई थी, तब वनिंदु हसरंगा ने अपनी स्पिन बॉलिंग से काफी प्रभावित किया था और इसके बाद उन्हें आईपीएल में भी एंट्री मिल गई.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनिंदु अपनी टीम के दो अन्य खिलाड़ियों के साथ तब पॉजिटिव पाए गए थे. उनके अलावा कुसल मेंडिस और बिनुरा फर्नांडो का टेस्ट पॉजिटिव था. ये खिलाड़ी तब 5 मैचों की टी20 सीरीज में शुरुआती दो ही मैच खेल पाए थे. श्रीलंका को इस सीरीज में 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था.

श्रीलंका ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की इस टी20 सीरीज के लिए सोमवार को ही 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी. उसने पहली बार अपने युवा ऑफ स्पिनर आशिआन डेनियल को पहली बार इस टीम में जगह दी है. हसरंगा के बाहर होने से उसे करारा झटका लगा है क्योंकि पहले ही उसके कई खिलाड़ी चोट के चलते इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं. इनमें कुसल परेरा, अविष्का फर्नांडो, रमेश मेंडिस, नुवान तुषारा पहले ही टीम का हिस्सा नहीं हैं.