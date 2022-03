IND vs SL Test Dream 11 Prediction, 2nd Test Match: श्रीलंका के 2 खिलाड़ी सीरीज से OUT, ऐसी चुनें ड्रीम11

India vs Sri Lanka Dream 11 Prediction: IND vs SL 2nd Test Dream11 Team Tips for Today Match: भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच 12 मार्च से बेंगलुरु में दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है. टीम इंडिया ने दो मुकाबलों की शृंखला में 1-0 से लीड बना ली है. ऐसे में सीरीज गंवाने का खतरा सिर्फ श्रीलंका पर ही मंडर रहा है. दूसरे टेस्ट से पहले मेहमान टीम को दो झटके लग चुके हैं. पाथुम निसांका (Pathum Nissanka) के अलावा दुष्मंथा चमीरा (Dushmantha Chameera) भी इस अहम मुकाबले से बाहर हो चुके हैं. ऐसे में जानते हैं कि ड्रीम11 टीम किस तरह चुनें…

Suggested Playing XI No.1 for IND vs SL Dream11 Team:

रिषभ पंत, रोहित शर्मा, दिनेश चांदीमल, हनुमा विहारी, रवींद्र जडेजा (कप्तान), रविचंद्रन अश्विन (विकेटकीपर), धनंजय डी सिल्वा, मोहम्मद शमी, सुरंगा लकमल, लसिथ एम्बुलडेनिया, जसप्रीत बुमराह

IND vs SL Match Probable XIs Sri Lanka Tour of India 2nd Test:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह

श्रीलंका: दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), लाहिरू थिरिमाने, दिनेश चांदीमल, चरित असलंका, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजया डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सुरंगा लकमल, विश्व फर्नांडो, लसिथ एम्बुलडेनिया, प्रवीण जयविक्रमा

India Test Squad:

रोहित शर्मा (कप्तान), प्रियांक पांचाल, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, शुभमन गिल, रिषभ पंत (विकेटकीपर), केएस भरत, आर जडेजा, जयंत यादव, आर अश्विन, अक्षर पटेल, सौरभ कुमार, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान).

Sri Lanka Test Squad:

दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), लाहिरू थिरिमाने, धनंजया डी सिल्वा (उपकप्तान), कुसल मेंडिस (फिटनेस के अधीन), एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, चरित असलंका, निरोशन डिकवेला, चमिका करुणारत्ने, लाहिरू कुमारा, सुरंगा लकमल, विश्व फर्नांडो, जेफरी वेंडरसे, प्रवीण जयविक्रेमा, लसिथ एम्बुलडेनिया.