IND vs WI: बगैर खाता खोले आउट हुए Virat Kohli, वनडे करियर में 15वीं बार 0 पर आउट

Virat Kohli Out For Duck Against West Indies: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अपने खराब दौर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. बीते 2 साल से अपने 71वें इंटरनेशनल शतक का इंतजार कर रहे विराट और उनके फैन्स को आज बहुत निराश होना पड़ा. कोहली आज मैदान पर आते ही आउट हो गए और वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए. तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ (Alzarri Joseph) की यह लय से भटकी हुई गेंद थी और विराट इस पर चौका बटोरने के लालच में आउट हो गए. वनडे करियर में यह 15वां मौका है, जब विराट कोहली बिना कोई रन बनाए आउट हो गए.

अल्जारी जोसेफ (Alzarri Joseph) अभी भारतीय पारी का चौथा ओवर ही फेंकने आए थे. यहां कप्तान (Rohit Sharma) रोहित शर्मा (13) अभी बोल्ड होकर ही पवेलियन लौटे थे. इसके बाद नंबर 3 पर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने आए विराट बैटिंग पर आए थे. इस सीरीज में विराट तीन पारियां खेलकर सिर्फ (8, 18 और 0) 26 रन ही बना पाए.

उन्होंने अपनी पारी की पहली गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर देखकर विकेटकीपर के लिए जाने दिया. इसके बाद जोसेफ ने उन्हें दूसरी गेंद लेग स्टंप से बाहर फेंक दी. यह दिशा भटकी हुई गेंद थी लेकिन विराट ने इस पर तेजी से झपटा मारा और चौका बटोरने के प्रयास में वह बैट का हल्का किनारा छुआ बैठे.

https://twitter.com/ICC/status/1492053603992879126?s=20&t=qlAR_ZVhi5tFO6TCWceJYg

विराट के बल्ले पर गेंद का संपर्क देखकर विकेटकीपर शेई होप ने भी कोई गलती नहीं की और अपनी बाईं ओर लपककर यह कैच पकड़ लिया और खुशी में उछल पड़े. नतीजा विराट कोहली आउट थे और वह बेहद निराश होकर पवेलियन लौटने लगे. इस तरह भारत को एक ही ओवर में रोहित और विराट के रूप में दो बड़ झटके लग गए. भारत ने 16 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए.

वनडे करियर में विराट कोहली के 0 रन पर आउट होने की बात की जाए तो आज अपना 260वां वनडे मैच खेल रहे कोहली के करियर में यह कुल 15वां मौका है, जब वह बगैर खाता खोले आउट हुए हों. वेस्टइंडीज के खिलाफ वह कुल तीसरी बार 0 बनाकर आउट हुए हैं.

अपने करियर में वह पहली बार साल 2010 में पहली बार 0 पर आउट हुए थे, तब कोहली रन आउट हुए थे. तब कोहली ने उस पारी को एक भी गेंद नहीं खेली थी. 260 वनडे मैचों में खेलीं कुल 251 पारियों में विराट 11 बार तब 0 पर आउट हुए हैं, जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही हो, इसके अलावा जब टीम स्कोर का पीछा कर रही होती है तो तब कोहली ने 4 बार 0 बनाया है.