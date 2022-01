IND vs WI: तीसरी लहर से विंडीज का दौरा भी होगा प्रभावित, BCCI कम करने जा रहा है वेन्‍यू

भारत इस वक्‍त कोविड-19 की (Third Wave of Covid-19) तीसरी लहर की चपेट में है. मामलों की संख्‍या बीते करीब 15 में छह हजार से बढ़कर डेढ़ लाख के करीब पहुच गई है. कई राज्‍यों में कड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं. ऐसे में फरवरी की शुरुआत में वेस्‍टइंडीज का भारत दौरा (West India Tour of India 2021-22) भी खटाई में पड़ता दिख रहा है. बताया जा रहा है कि बीसीसीआई बढ़ते मामलों को देखते हुए वेन्‍यू की संख्‍या में कमी करने पर विचार कर रहा है. पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार विंडीज की टीम भारत में तीन मैचों की वनडे और फिर इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. पहला मैच छह फरवरी को खेला जाा है.

भारत बनाम वेस्‍टइंडीज (India vs West Indies) के कार्यक्रम में बदलाव को लेकर अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. बीसीसीआई (BCCI) के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है. यह लगातार बदलने वाली स्थिति है और हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं. हम उचित समय पर फैसला करेंगे.’’

अहमदाबाद के अलावा, जयपुर (नौ फरवरी), कोलकाता (12 फरवरी), कटक (15 फरवरी) विशाखापत्तनम (18 फरवरी) और तिरुवनंतपुरम (20 फरवरी) मैचों की मेजबानी करने वाले अन्य स्थान हैं.

देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, बोर्ड तीन स्थलाों पर छह मैचों की मेजबानी कर सकता है . मौजूदा कार्यक्रम के मुताबिक वेस्टइंडीज की टीम को एक फरवरी को अहमदाबाद में आने के बाद तीन दिनों तक पृथकवास में रहना है. बीसीसीआई ने फिलहाल सभी बड़े घरेलू टूर्नामेंटों को स्थगित कर दिया है.