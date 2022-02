कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) की कंप्‍तानी वाली वेस्‍टइंडीज की टीम (West Indies Cricket Team) ने लंबे सफर के बाद बुधवार के भारत की धरती पर कदम रखा. वेस्‍टइंडीज की टीम (IND vs WI) अहमदाबाद पहुंच गई है, जहां उन्‍हें भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने के बाद इतने ही मुकाबलों की टी20 सीरीज भी खेलनी है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में वनडे सीरीज की शुरुआत छह फरवरी से होगी. वेस्टइंडीज क्रिकेट के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बुधवार की सुबह ट्वीट किया गया ,‘‘ बारबाडोस से दो दिन की यात्रा के बाद वेस्टइंडीज टीम भारत पहुंची.’’

वेस्‍टइंडीज की टीम अपने घर पर मेहमान इंग्‍लैंड को टी20 सीरीज के दौरान 3-2 से मात देने के बाद आई है. एक अन्य ट्वीट में लिखा था ,‘‘ हम सुरक्षित अहमदाबाद पहुंच गए. यहां वेस्टइंडीज को तीन वनडे खेलने हैं जो छह फरवरी से शुरू होंगे.’’

After a long couple days of travel from Barbados, the #MenInMaroon have arrived in India! ✌🏿 #INDvWI 🏏🌴 pic.twitter.com/ogvbrtQqTy

वेस्टइंडीज क्रिकेट ने अहमदाबाद पहुंचने की वीडियो भी डाली है. अहमदाबाद में तीन वनडे मैच छह, नौ और 11 फरवरी को खेले जायेंगे. गुजरात क्रिकेट संघ ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण तीनों मैच दर्शकों के बिना खेले जायेंगे. वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने 75 प्रतिशत दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी है. तीन टी20 कोलकाता में 16, 18 और 20 फरवरी को होंगे.

WI arrive safely in Ahmadabad! ✈️ 🇮🇳

The #MenInMaroon have a quick turnaround, as WI get ready to play @BCCI in 3 ODI’s here, starting on February 6 #INDvsWI 🏏🌴 pic.twitter.com/WSHvHKoqVA

