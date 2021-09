India vs Engand, 4th Test: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लंदन के केनिंग्‍टन ओवल में जारी चौाथे टेस्‍ट के दूसरे दिन मोइन अली का विकेट चटकाने से अपनी ही गलती से चूक गए. बुमराह के पास मोइन को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करने का अच्‍छा मौका था लेकिन वो अपील करना ही भूल गए. नतीजतन, इंग्लिश ऑलराउंडर को जीवनदान मिल गया.

मोइन अली ने 35 रन की पारी खेली. उन्‍होंने ओली पोप के साथ मिलकर 50 से अधिक रन की साझेदारी बनाई. यह वाक्‍या इंग्‍लैंड की बल्‍लेबाजी के दौरान 60वें ओवर में देखने को मिला. बुमराह ने शानदार यार्कर गेंद फेंकी. अंदर आती हुई ये गेंद मोइन अली के पैड पर लगने के बाद लेग साइड के स्‍टंप पर जा रही थी. भारत की तरफ से किसी ने भी इसपर अपील नहीं की.

A terrific ball, Bumrah deserves the wicket for his hard work but no one appealed. pic.twitter.com/FcEKQaf0CR

— Johns. (@CricCrazyJohns) September 3, 2021