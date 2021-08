Joe Root बने इंग्‍लैंड के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्‍लेबाज, जानें सचिन से हैं कितने दूर

Joe Root Surpasses Alastair Cook, becomes highest Run Scorer for England Across Format: इंग्लिश कप्‍तान जो रूट ने नॉटंघम में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्‍लैंड क्रिकेट के इतिहास का बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया. वो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में मिलाकर इंग्‍लैंड के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं. इस फेहरिस्‍त में आज रूट ने एलेस्‍टर कुक को पीछे छोड़ दिया है.

ट्रेंट ब्रिज में जब आज जो रूट बल्‍लेबाजी के लिए आए तो वो एलेस्‍टर कुक के रिकॉर्ड से 22 रन पीछे थे. 22वें ओवर में रूट ने मोहम्‍मद सिराज की गेंद पर कवर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ा और इसी के साथ ही अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में इंग्‍लैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन गए.

एलेस्‍टर कुक ने अपने करियर के दौरान खेल के सभी फॉर्मेट में मिलाकर 15,737 रन बनाए थे. जो रूट इस वक्‍त 50 रन बनाकर खेल रहे हैं. इंग्‍लैंड के अन्‍य बल्‍लेबजों की बात की जाए तो इस मामले में अब तीसरे स्‍थान पर केविन पीटरसन हैं. उन्‍होंने इंग्‍लैंड के लिए सभी फार्मेट में मिलाकर 13,779 रन बनाए हैं. इयान बेल 13,331 रनों के साथ पांचवें और ग्राहम गूच 13,190 रनों के साथ पहले स्‍थान पर हैं.

सचिन से हैं कोसो दूर

अगर वर्ल्‍ड क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने की बात की जाए तो इस मामले में भारत के सचिन तेंदुलकर अभी भी पहले स्‍थान पर हैं. उन्‍होंने सभी फॉर्मेट में मिलाकर 34,357 रन बनाए हैं. 28,016 रनों के साथ कुमार संगाकारा दूसरे और 27,483 रनों के साथ रिकी पोंटिंग तीसरे स्‍थान पर हैं. जो रूट इस फेहरिस्‍त में 29वें स्‍थान पर हैं.