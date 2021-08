Mohammad Siraj sledge Sam Curran:नॉटिंघम टेस्‍ट के चौथे दिन भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज अलग ही तेवर में नजर आए. सिराज के उग्र तेवर के सामने इंग्लिश बल्‍लेबाज सैम कर्रन भी ठंडे दिखे. सिराज को पहले कभी इस तरह के तेवरों के साथ नहीं देखा गया था. जिसे देखते हुए खुद विराट कोहली को आगे आकर बीच बचाव करना पड़ा. सिराज-कर्रन के बीच हाई वोल्‍टेज ड्रामे ने भारत-इंग्‍लैंड सीरीज का इंट्रस्‍ट बढ़ा दिया है.

मोहम्‍मद सिराज ने दूसरी पारी के दौरान कुल दो विकेट निकाले. रोरी बर्न्‍स और जोनी बेयरस्‍टो उनका शिकार बने. चौथे दिन सैम कर्रन अपने कप्‍तान जो रूट के साथ बल्‍लेबाजी कर रहे थे. इसी बीच कर्रन ने सिराज की गेंद पर शानदार चौका जड़ा. सिराज इससे बिफर गए और मैदान पर ही स्‍लेजिंग करने लगे.

सिराज हर गेंद के बाद सेम कर्रन के पास जाते और उन्‍हें आंखें दिखाने के बाद अगली गेंद डालने के लिए चले जाते. लगभग तीन चार ओवरों तक ये सिलसिला चलता रहा. इसके बाद विराट कोहली वहां पहुंचे और सिराज को शांत रहने को कहा. इस घटना का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

