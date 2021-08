बैक टू बैक Rohit-Pujara का विकेट निकाल James Anderson ने एक वेन्‍यू पर निकाले सर्वाधिक विकेट, यह दिग्‍गज भ

James Anderson Beats M Muralitharan, Become Most Wicket Taking Bowler in Test at a Venue: भारत और इंग्‍लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान में खेले (India vs England 2nd Test Lords Test) जा रहे टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के दौरान इंग्लिश गेंदबाज जेम्‍स एंडरसन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. भारतीय सलामी बल्‍लेबाज चेतेश्‍वर पुजारा का विकेट चटकाने के साथ ही एंडरसन किसी भी एक मैदान पर दुनिया के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज (India vs England Record) बन गए हैं. इस फेहरिस्‍त में उन्‍होंने आज श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को पीछे छोड़ दिया है.

लॉर्ड्स के मैदान में अब जेम्‍स एंडरसन के नाम कुल 30 विकेट हो गए हैं. उन्‍होंने इस मामले में मुथैया मुरलीधरन को पीछे छोड़ दिया है. मुरलीधरन ने कोलंबो के प्रेमदास स्‍टेडियम में 29 विकेट अपने नाम किए थे. रोहित का विकेट निकालते ही उन्‍होंने मुरलीधरन की बराबरी की थी. अब चेतेश्‍वर पुजारा को नौ रन पर चलता करने के साथ ही वो इस फेहरिस्‍त में पहले स्‍थान पर आ गए हैं.

टेस्‍ट क्रिकेट में एक मैदान पर सर्वाधिक विकेट लेने की बात की जाए तो इस मामले में ऑस्‍ट्रेलिया के नाथन लियोन भी ज्‍यादा पीछे नहीं हैं. वो एडिलेड में 26 विकेट अपने नाम कर तीसरे स्‍थान पर बने हुए हैं.

पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने समय में करांची के नेशनल स्‍टेडियम में 26 विकेट निकाल चुके हैं. वो इस लिस्‍ट में चौथे स्‍थान पर हैं. मौजूदा वक्‍त पर एंडरसन और लियोन ही इस वक्‍त क्रिकेट में सक्रिय हैं. लियोन जल्‍द ही मुरलीधरन को पीछे छोड़कर इस लिस्‍ट में दूसरे स्‍थान पर आ सकते हैं.