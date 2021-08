India vs England, 2nd Test: लॉर्ड्स में अब बुमराह-वुड के बीच बवाल, बटलर भी भिड़े, VIDEO

Jasprit Bumrah faces sledging from Jos Buttler And Mark Wood in Lords Test: लॉर्ड्स टेस्‍ट के आखिरी दिन मैदान पर माहौल बेहद गर्म नजर आया. भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आउट करने में जद्दोजहद कर रहे इंग्लिश खिलाड़ी उनके साथ स्‍लेजिंग करने से भी नहीं चूके. हालांकि इसके बावजूद भी बुमराह ने जोस बटलर और मार्क वुड को करारा जवाब दिया.

मैच में जसप्रीत बुमराह और मोहम्‍मद शमी बल्‍लेबाजी कर रहे थे. दोनों निडर होकर शॉट लगाते हुए नजर आए. यह बात मार्क वुड को नागवारा गुजरी. उन्‍होंने रनअप के लिए जाते वक्‍त बुमराह पर कमेंट किए. बुमराह भी वुड के साथ-साथ चलने लगे और उग्रता से जवाब देते नजर आए. अंपायर ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया. इसके बाद इंग्‍लैंड के विकेटकीपर बल्‍लेाज जोस बटलर के साथ भी बुमराह की बहस हुई. जो रूट उस वक्‍त वहीं मौजूद थे.

भारत ने सोमवार को छह विकेट के नुकसान पर 182 रन से आगे खेलना शुरू किया. दिन का खेल शुरू हुआ तो भारत के पास 155 रन की बढ़त थी. मैदान पर रिषभ पंत और इशांत ने खेलना शुरू किया. हालांकि जल्‍द ही पंत आउट हो गए. इसके बाद इशांत भी आउट हो गए.

इंग्‍लैंड की टीम को लॉर्ड्स टेस्‍ट में जीत दर्ज करनी है तो उन्‍हें हर हाल में भारत को जल्‍द से जल्‍द आउट करना होगा. ताकि वो 205 रन के लक्ष्‍य का बनाने का प्रयास करे. वहीं, भारत की कोशिश रहेगी कि वो ज्‍यादा से ज्‍यादा समय बर्बाद करे ताकि उनकी मैच हारने की संभावना कम हो सके.