India vs England, 4th Test: ओवल में भारत की टीम को 50 साल बाद टीम मिली तो शतकवीर रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन फैन्‍स की मानें तो इस अवॉर्ड के हकदार शर्मा जी नहीं बल्कि बल्‍ले और गेंद दोनों से कमाल करने वाले शार्दुल ठाकुर थे. मैच के बाद सोशल मीडिया पर फैन्‍स ने रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच नहीं दिए जाने का जमकर विरोध किया.

टीम इंडिया में वापसी कर रहे शार्दुल ठाकुर ने ओवल टेस्‍ट की दोनों पारियों में बैक टू बैक दो अर्धशतक जड़े. पहली पारी में जब टीम इंडिया 191 रनों पर ऑलआउट हो गई तो उसमें से 57 रन टी20 वाली पारी खेलते हुए ठाकुर ने बनाए थे. इसके बाद दूसरी पारी के दौरान भी वो नहीं रुके. उन्‍होंने 60 रन की पारी खेली और रिषभ पंत के साथ मिलकर 100 रन की साझेदारी बनाई. इसके अलावा उन्‍होंने पहली पारी में एक और दूसरी पारी में दो विकेट भी निकाले.

वहीं, रोहित शर्मा पहली पारी के दौरान महज 11 रन बना पाए. फ्लॉप शो के बाद दूसरी पारी में उन्‍होंने धमाकेदार शतक जड़कर 99 रन की बढ़त पाने वाली इंग्लिश टीम को बैक फुट पर धकेल दिया. रोहित ने दूसरी पारी में 127 रन बनाए.

Shardul thakur should be the man of the match.

Why are bowlers and all rounders never really considered for man of the match award?

Fed up with this. #INDvENG #Shardul

