India vs England, 3rd Test: लीड्स टेस्‍ट के बाद रवींद्र जडेजा गए अस्‍पताल, हुए घुटने का सिटी स्‍कैन

After Leeds Debacle, Ravindra Jadeja taken to Hospital for Scan: लीड्स टेस्‍ट में भारत की शर्मनाक हार के बाद भारतीय खेमें के लिए शनिवार को एक और बुरी खबर आई. बताया जा रहा है कि मैच के बाद रवींद्र जडेजा के घुटने का सिटी स्‍कैन कराया गया है. मैच के दौरान ही उन्‍हें चोट लग गई थी.

न्‍यूज एजेंसी आईएएनएस की खबर के मुताबिक यह सिटी स्‍कैन एहतियात के तौर पर कराया गया है. लॉर्ड्स टेस्‍ट तक विकेट से महरूम रहे रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को लीड्स में दो विकेट मिली. उन्‍होंने दोनों पारियों में मिलाकर 32 ओवर भी डाले. इसके अलावा उन्‍होंने पहली पारी में चार रन और दूसरी पारी में 32 रनों का योगदान दिया.

बताया जा रहा है कि लीड्स टेस्‍ट के पहले दिन हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हुए जडेजा को यह चोट लगी थी. मोहम्मद शमी की गेंद पर हसीब हमीद के एक शॉट को रोकने की कोशिश करते हुए उनके दाहिने घुटने में चोट आई.

चोट के बावजूद भी रवींद्र जडेजा नहीं रुके और कुछ देर मैदान से बाहर रहने के बाद वो वापस लौट आए.

यहां बता दें कि बल्‍लेबाज के तौर पर भले ही रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को कुछ सफलता हाथ लगी हो लेकिन ऑलराउंडर की भूमिका के साथ वो पहले तीन मैचों के दौरान ज्‍यादा न्‍याय नहीं कर पाए हैं. उन्‍हें रविचंद्रन अश्विन पर तरजीह दी गई है.

पांच में से तीन मुकाबले बीच गए हैं. इसके बावजूद आईसीसी टेस्‍ट रैंकिंग में नंबर-2 ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को विराट कोहली ने एक भी मैच में मौका नहीं दिया है. माना जा रहा है कि अब चौथे टेस्‍ट में जडेजा की चोट को देखते हुए अश्विन को मौका दिया जा सकता है.

रविचंद्रन अश्विन ने टेस्‍ट सीरीज से पहले इंग्‍लैंड की तेज पिचों पर काउंटी क्रिकेट खेलते हुए शानदार पांच विकेट हॉल भी अपने नाम किया था.