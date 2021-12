India vs New Zealand- दूसरे टेस्ट में शतक जड़ छाए Mayank Agarwal, न्यूजीलैंड के Ajaz Patel ने भी भारत को ह

India vs New Zealand 2nd Test Day 1 Match Report And Highlights: ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से ही टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की करने का मौका ढूंढ रहे मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने दबाव भरी परिस्थितियों में शानदार शतक जड़कर ओपनिंग स्लॉट पर एक बार फिर दावा ठोका है. मुंबई टेस्ट के पहले दिन स्टंप तक भारत ने 4 विकेट गंवाकर 221 रन जोड़ लिए हैं. दिन के शतकवीर मयंक अग्रवाल 120 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं. इस बीच भारतीय टीम का मिडल ऑर्डर एक बार फिर बुरी तरह चरमराता दिखाई दिया, जब कीवी टीम के लेफ्टआर्म स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने सभी चारों विकेट अपने नाम कर कीवी टीम को बराबरी पर दिन का खेल अंत करने का मौका दिया.

बारिश के कारण पहले सत्र का खेल नहीं हो सका और खेल देर से शुरू हुआ. इसके बाद भारत ने टॉस जीतकर यहां पहले बैटिंग का फैसला लिया. मयंक अग्रवाल और (Shubman Gill) शुबमन गिल (44) ने टीम इंडिया को बढ़िया शुरुआत दी. लेकिन यहां कुल 80 के स्कोर पर जैसे ही शुबमन आउट हुए तो एजाज पटेल ने एक के बाद एक भारत को 3 झटके देकर बैकफुट पर धकेल दिया. चेतेश्वर पुजारा (0) और कप्तान विराट कोहली (0) अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

https://twitter.com/BCCI/status/1466757177733881857?s=20

इसके बाद मयंक अग्रवाल ने श्रेयस अय्यर (18) के साथ मिलकर 80 रन जोड़े और भारत को संकट से निकालने की कोशिश की. एजाज पटेल ने यहां श्रेयस अय्यर को दिन का अपना चौथा शिकार बनाया. हालांकि मयंक एक छोर पर दिन के अंत तक डटे रहे. वहीं नंबर 6 पर बैटिंग के लिए उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा (25*) ने 61 रन की अविजित साझेदारी की.

अब मैच के दूसरे दिन भारतीय फैन्स को उम्मीद है कि मयंक और साहा की जोड़ी दिन के पहले सत्र में एक बार फिर बॉल पर अपनी नजरें जमाएं और भारत को एक बड़े स्कोर की ओर लेकर जाएं. फैन्स चाहेंगे कि दो साल बाद शतक ठोकने वाले मयंक यहां अपने करियर का तीसरा दोहरा शतक पूरा करें.