India vs South Africa, 1st Test, Day-4: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को टेस्‍ट सीरीज में चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो मुख्‍य कोच राहुल द्रविड़ को इस दौरान अहम सम्‍मान दिया गया. राहुल द्रविड़ ने सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड पर बेन बजाकर दिन के खेल की शुरुआत की. इस मैदान पर प्रत्‍येक दिन का खेल शुरू होने से पहले घंटा बजाने का प्रावधान है. कुछ इसी प्रकार की परंपरा लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान और कोलकाता के ईडन गार्डन जैसे ऐतिहासिक स्‍टेडियमों में भी है. बीसीसीआई ने सेंचुरियन क्रिकेट मैदान में राहुल द्रविड़ के घंटा बजाकर मैच की शुरुआत करने की घटना की तस्‍वीर शेयर करते हुए लिखा, “सुपर स्‍पोर्ट्स पार्क की परंपराओं का पालन करते हुए राहुल द्रविड़ ने घंटा बजाकर दिन के खेल की शुरुआत की.”

Just SuperSport Park traditions 👌

Head Coach, Rahul Dravid rung the bell before start of play on Day 4⃣#TeamIndia | #SAvIND pic.twitter.com/Rut3XEGXuf

— BCCI (@BCCI) December 29, 2021